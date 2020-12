Obama, Bush en Clinton willen zich voor de camera laten inenten

De stafchef van Republikein Bush zegt tegen CNN dat zijn baas contact heeft gezocht met Anthony Fauci en Deborah Birx, twee belangrijke medische adviseurs van de regering. ‘Als de tijd rijp is, wil hij doen wat hij kan om zijn medeburgers aan te moedigen om zich te laten inenten”, zegt de stafchef.

Bush is volgens zijn stafchef absoluut bereid zich voor de camera te laten vaccineren als een coronavaccin is goedgekeurd door de toezichthouder. De oud-president wil wel wachten tot het middel ook is toegediend aan de groepen die daar als eerste aanspraak op kunnen maken.

Openbaar

Ook de woordvoerder van Clinton reageerde positief op een vraag of de Democraat zich publiekelijk wil laten inenten. ‘President Clinton zal absoluut een vaccin nemen zodra dat mogelijk is”, benadrukt de zegsman. ‘En hij zal dat in het openbaar doen als alle Amerikanen op die manier aangemoedigd kunnen worden om hetzelfde te doen.’

Obama, de voorganger van de huidige president Donald Trump, heeft in een interview aangegeven dat hij vertrouwen heeft in Fauci. ‘Dus als Anthony Fauci tegen me zegt dat het vaccin veilig is, dat we kunnen vaccineren zodat je immuniteit krijgt tegen Covid, dan ga ik het absoluut nemen”, aldus de Democraat. ‘Dat doe ik misschien op tv of ik laat het filmen, zodat mensen kunnen zien dat ik de wetenschap vertrouw. Wat ik niet vertrouw is Covid krijgen.’

Vertrouwen

Obama erkent dat sommige mensen misschien minder vertrouwen hebben in vaccins. ‘Maar het is een feit dat we dankzij vaccins geen polio meer hebben. En dat vaccins de reden zijn dat er geen grote aantallen kinderen meer overlijden aan mazelen en de pokken en ziekten die vroeger hele bevolkingsgroepen en gemeenschappen decimeerden.’

De voormalige leiders moeten nog wel even geduld hebben. De Amerikaanse toezichthouder heeft nog geen coronavaccin goedgekeurd. Het Verenigd Koninkrijk deed dat deze week al wel.