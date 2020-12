Hongkongse activist Jimmy Lai vervolgd voor fraude

De Hongkongse mediamagnaat en pro-democratieactivist Jimmy Lai is aangeklaagd voor fraude. De zaak tegen Lai is een van de vele die worden gevoerd tegen critici van Peking. Dissident Joshua Wong werd woensdag met twee medestanders veroordeeld tot een maandenlange celstraf wegens deelname aan een demonstratie vorig jaar.

Jimmy Lai (73), eigenaar van de krant Apple Daily, staat bekend om zijn banden met het kamp dat voor meer democratie strijdt in de voormalige Britse kroonkolonie. Die staat onder bestuur van een regering die vooral functioneert als marionet van de machthebbers in Peking.

Donderdag verschenen Lai en twee van zijn managers voor de rechtbank. Volgens gerechtelijke documenten zou het hoofdkantoor van de krant zijn gebruikt voor doeleinden die niet zijn toegestaan onder het huurcontract voor het gebouw. Honderden agenten voerden in augustus met veel machtsvertoon een huiszoeking uit in het pand, en met name op de redactie van de Apple Daily.

Onderzoek

Lai en enkele van zijn medewerkers werden gearresteerd op verdenking van ‘samenspanning met vreemde mogendheden’ onder de nieuwe nationale veiligheidswet die eind juni door China in het semi-autonome Hongkong werd ingevoerd. Tot dusver is niemand formeel aangeklaagd op grond van de drastische wet, maar meerdere onderzoeken zijn in volle gang.

Hongkong, dat in 2019 de zwaarste politieke crisis doormaakte sinds het in 1997 door het Verenigd Koninkrijk aan China was afgestaan, is sinds enkele maanden het toneel van een harde repressie vanuit Peking. De verkiezingen werden er uitgesteld vanwege de corona-epidemie, en onlangs werden vier oppositieparlementariërs door de regering uit hun ambt gezet op basis van een nieuwe Chinese wet. Daarop besloot de oppositie voltallig op te stappen.

Lai wordt ook nog vervolgd in een andere rechtszaak vanwege de mobiliserende rol die hij zou hebben gespeeld in de massale demonstraties in 2019.