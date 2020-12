‘Trump razend, overweegt justitieminister Barr te ontslaan’

De Amerikaanse president Donald Trump is razend op minister van Justitie Bill Barr omdat die dinsdag heeft gezegd dat zijn ministerie geen bewijs heeft gevonden van de vermeende wijdverbreide verkiezingsfraude die de uitslag van de presidentsverkiezingen zou veranderen. Een ingewijde liet aan de Washington Post weten dat Trump zo boos is dat hij overweegt Barr te ontslaan.

Trump zou Barr niet alleen willen ontslaan vanwege diens uitspraken over de tot dusver onbewezen verkiezingsfraude die volgens Trump heeft plaatsgevonden, maar ook omdat Barr te weinig zou hebben gedaan om vermeende misstappen van de federale politiedienst FBI richting Trumps campagneteam aan te tonen. Volgens meerdere ingewijden heeft Trump woensdag continu over zijn justitieminister geklaagd. Meerdere medewerkers hebben op de president ingepraat om te voorkomen dat hij Barr ontslaat.

Volgens een van de ingewijden is Trump nog wel het meest boos op Barr omdat die geen druk heeft gezet op onderzoek door een speciale aanklager naar vermeende misdrijven door de FBI in onderzoek naar banden tussen de Trump-campagne van 2016 en Rusland. Trump wilde dat bevindingen daarvan voor de afgelopen verkiezingen openbaar gemaakt zouden worden.

In 2018 ontsloeg Trump Barrs voorganger Jeff Sessions uit woede omdat die weigerde in te grijpen in het onderzoek door speciale aanklager Robert Mueller naar vermeende samenwerking tussen de Trump-campagne en het Kremlin.

Barr geldt als een van Trumps loyaalste bondgenoten. De minister staat bekend om zijn omstreden visie op de scheiding der machten. Volgens Barr hoeft de president zich maar weinig aan te trekken van de rechterlijke macht en het parlement. Ook ligt Barr dikwijls onder vuur omdat hij het ministerie in stelling zou brengen om Trumps persoonlijke belangen te verdedigen.