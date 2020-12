D66 wil ruimte voor horeca om te experimenteren met coronaregels

Regeringspartij D66 wil dat sommige horecazaken ruimte krijgen om te experimenteren met opening onder strikte voorwaarden. ‘De gedachten over deze proeftuinen stammen al uit dit najaar, maar er is te weinig mee gedaan. Terwijl zelfs het RIVM en het OMT zeggen dat we ermee kunnen beginnen. Toch gebeurt dat niet. Dat frustreert me”, zegt D66-fractieleider Rob Jetten tegen het AD.

Hij schat de kans klein in dat het kabinet komende dinsdag besluit dat restaurants en kroegen over twee weken hun deuren mogen openen en wil meer perspectief bieden voor horecaondernemers. ‘We moeten niet langer vasthouden aan de alles-of-nietsstrategie. Het kan en moet slimmer.’

Slimmer betekent in Jettens optiek dat sommige horecazaken de ruimte moeten krijgen om te experimenteren met opening onder strikte voorwaarden. Mensen moeten vooraf reserveren, worden naar hun tafel begeleid in een goed geventileerde ruimte en worden vooraf of achteraf allemaal getest op corona.

De D66-voorman vindt dat de cultuursector en de horeca meer steun verdienen van het kabinet en wil dat de voorgenomen versobering van het steunpakket van tafel gaat. ‘We moeten voorkomen dat we het infuus er te vroeg uittrekken. Zelfs als een restaurant open mag, zullen er eerst inkopen moeten worden gedaan. Daar is geld voor nodig. Kijk, de aardappelboeren hebben dit voorjaar tijdens de eerste golf 100 procent van hun verliezen gecompenseerd gekregen. Maar de horeca en de cultuursector hebben het grootste offer gebracht: zij moesten twee keer dicht. En dus moeten we hen helpen, in de eerste plaats door niet te versoberen en langer uitstel van belastingen te verlenen. En als de horeca langer dicht moet, zullen we meer moeten bijlappen.’

Woensdag hebben horecabedrijven in vijftig steden en regio’s in het land laten weten op 17 januari weer open te gaan, zelfs als dat niet mag. De ondernemers zeggen het vertrouwen in het kabinet op. Zij zeggen niet anders te kunnen dan ongehoorzaam te zijn omdat ze op omvallen staan en steun vanuit de overheid uitblijft. Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht doen niet mee.