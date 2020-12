Hof buigt zich over kopstoot en wildplasboete Marco Kroon

De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem buigt zich donderdag over de beroepszaken van majoor Marco Kroon. De drager van de Militaire Willems-Orde vecht in hoger beroep een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke boete van 140 euro aan. Die kreeg hij van verschillende rechters nadat hij was betrapt op wildplassen tijdens het carnaval in maart vorig jaar in Den Bosch.

Kroon werd tijdens het urineren langs de Parade aangesproken door agenten. Hij besloot zijn plas af te maken, wat resulteerde in een aanhouding omdat hij zich daarmee eveneens schuldig maakte aan schennis van de eerbaarheid. Tijdens zijn aanhouding zou hij een kopstoot hebben gegeven aan een agent. Voor de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente werd Kroon eind vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur. Kroon ging meteen tegen dit vonnis van de militaire rechtbank in hoger beroep.

Voor het wildplassen zelf kreeg Kroon een boete van 140 euro, een zogeheten strafbeschikking van het Openbaar Ministerie. Kroon ging in verzet en liet de zaak onlangs voorkomen bij de militaire kantonrechter. Die maakte er een voorwaardelijke boete van, omdat Kroon ook al een taakstraf had gekregen en voor lange tijd was geschorst bij Defensie. Ook in deze zaak tekende Kroon hoger beroep aan.

Kroon betoogde tijdens de zitting in september dat zijn nood zo hoog was dat hij in de drukte geen tijd had om een toiletwagen of plaszuil te bereiken. Het was puur overmacht, zei Kroon, die een hyperactieve blaas heeft.

Kroon is inmiddels terug bij de Landmacht na een jaar thuis te hebben gezeten. Zijn kopstoot staat vermeld in zijn personeelsdossier, wat zijn promotiekansen binnen Defensie beperkt. Per 1 september is voor hem een nieuwe functie gecreëerd. Sindsdien mag hij contacten en relaties met veteranen onderhouden en reünies organiseren.