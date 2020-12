Otten: handen jeuken om zetel FVD’er Hiddema in te nemen

Henk Otten, mede-oprichter van Forum voor Democratie, lijkt ernaar te neigen de zetel van oud-FVD’er Theo Hiddema in te nemen. Maar een officiële beslissing heeft hij nog niet gemaakt. ‘Nou, mijn handen jeuken om dat te doen”, zegt Otten voor de camera van het RTL-programma Beau. ‘Dan wil ik ook die fractiekamer van Hiddema, zodat ik die boreale bunker van dichtbij in de gaten kan houden.’

Senator Otten overweegt nog steeds waar zijn politieke invloed het grootst is. In de Eerste Kamer kan zijn Groep Otten (twee zetels) het kabinet in samenwerking met andere rechtse partijen wel eens aan een meerderheid helpen. Otten stond voorheen op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer van FVD. Maar hij was ook lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen in 2019. Na zijn verkiezing tot senator, splitste Otten zich af, samen met zijn vertrouweling Jeroen de Vries.

Hiddema vertrok vorige week halsoverkop uit de Tweede Kamer wegens de hoog oplopende ruzie in FVD. De partij verkeert in een ongekende crisis. Landmacht-kapitein Susan Teunissen zou eerst recht hebben op de zetel van Hiddema, maar zij bedankte. De volgende op de lijst is Otten. Maar als hij besluit in de Tweede Kamer te komen, moet hij zijn Senaatszetel opgeven.