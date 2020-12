Frankrijk richt pijlen op tientallen extremistische moskeeën

De minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, kondigde voor de komende dagen een grootscheepse, ongekende operatie aan. Op Twitter meldt hij dat 76 verdachte moskeeën zullen worden gecontroleerd. Waar het moet, zullen ze volgens hem worden gesloten. Volgens Franse media zou dat het geval kunnen zijn bij zeker 18 gebedshuizen. Van de 76 bevinden zich er 16 in de regio Parijs, de rest staat elders in het land.

De autoriteiten sloten al een moskee bij Parijs voor zes maanden, na de onthoofding van de docent die tijdens een les over vrijheid van meningsuiting een cartoon van de moslimprofeet Mohammed had laten zien. De moskee had enkele dagen voor de gruwelijke moord door een moslimextremist een video verspreid die was gericht tegen de leraar Samuel Paty.