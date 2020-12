Duitsland verlengt lockdown-light tot 10 januari

In Duitsland worden de coronamaatregelen verlengd tot 10 januari. Onder meer restaurants, musea en theaters blijven gesloten in deze zogenoemde lockdown-light, die inmiddels een maand duurt. Mensen moeten zoveel mogelijk afstand van elkaar houden en mogen maar met een paar anderen samenkomen.

De toestand blijft in principe zoals die nu is, zei bondskanselier Merkel na overleg met de zestien deelstaten. Eerder was al besloten tijdens de feestdagen de beperkingen voor bijeenkomsten iets te versoepelen, waardoor je met tien man bij elkaar mag zijn.