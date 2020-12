Ultimatum Statenleden: FVD-referendum Baudet moet van tafel

Statenleden van Forum voor Democratie eisen dat het bestuur het referendum over partijboegbeeld Thierry Baudet intrekt. Drie leden van de Overijsselse fractie dreigen het bestuur aansprakelijk te stellen als het bestuur doorgaat met de ledenraadpleging over het partijleiderschap van Baudet. Het instrument van een "bindend referendum" en de functie van "partijleider" staan allebei niet in de regels van de partij, legt fractievoorzitter Johan Almekinders uit. "En de ledenregistratie is natuurlijk een chaos."