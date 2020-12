‘Compromis over olieproductie in de maak bij OPEC-overleg’

De VAE leken voorwaarden te willen verbinden aan een verdere productiebeperking die haast onmogelijk te halen was. De Emiraten hebben fors geïnvesteerd in een uitbreiding van de productiecapaciteit en willen die ook ten volle gaan gebruiken. In de zomer pompte het land al even meer olie op dan volgens zijn quotum mocht, wat tot een conflict met Saudi-Arabië leidde.

Details van het nu ophanden zijnde compromis zijn nog niet duidelijk. Ook zou het nog te vroeg zijn om te spreken van een akkoord. Evengoed zorgde de berichten ervoor dat de olieprijs woensdagavond opveerde.

De olielanden, die bekend staan als OPEC+, hadden eerder afgesproken de olieproductie flink te verminderen om daarmee de olieprijs te helpen. Dit nadat de vraag door de coronacrisis voor een flink deel was weggevallen. Inzet van de besprekingen is om die productiebeperking te verlengen gezien de nieuwe golf aan virusbesmettingen die in grote delen van de wereld rondgaat.

Op dinsdag kwamen de partijen er niet uit en werd het formele overleg een paar dagen uitgesteld.