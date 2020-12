AEX kleurt lichtrood, Londen positieve uitschieter

De AEX-index in Amsterdam is woensdagmiddag met een klein verlies gesloten. Elders in Europa was het beeld wisselend. Beleggers namen wat gas terug na de recente koersrally, ook door een minder dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. Londen was de positieve uitschieter door vaccinhoop.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent in de min op 610,28 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 905,72 punten. De beurs in Frankfurt sloot 0,5 procent lager. Parijs eindigde de sessie nagenoeg vlak.

De Londense FTSE-index klom 1,2 procent. De Britse toezichthouder heeft het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer als eerste ter wereld goedgekeurd. Het vaccin moet vanaf volgende week beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk. Het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech, dat het vaccin samen met Pfizer heeft ontwikkeld, steeg bijna 5 procent in Frankfurt.

De AEX-index werd aangevoerd door betalingsbedrijf Adyen met een winst van 1,6 procent. Ook Heineken stond bij de koplopers, geholpen door een positief analistenrapport. De brouwer kondigde verder aan het merk Amstel ook in China te gaan verkopen. Heineken verwacht dat China binnen drie jaar een van de belangrijkste markten voor het pilsmerk wordt.

Biotechnologieconcern Galapagos sloot de rij met een verlies van 2,1 procent. Unibail-Rodamco-Westfield (plus 1,1 procent) deed een stap vooruit. Het winkelvastgoedfonds kocht voor 544,9 miljoen euro aan eigen obligaties in.

Fugro verliest

In de MidKap verloor bodemonderzoeker Fugro bijna een vijfde van zijn beurswaarde. Dit als gevolg van de eerder aangekondigde claimemissie. Gecorrigeerd voor de claim is juist sprake van een dikke plus.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak verloor Amsterdam Commodities 5,6 procent. De thee-, specerijen- en notenhandelaar heeft iets meer dan 96 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen.

TUI verloor in Frankfurt dik 5 procent. Het reisconcern sloot een akkoord met de Duitse staat en aandeelhouders over 1,8 miljard euro aan extra coronasteun. De financiële injectie is nodig nu door de coronacrisis een groot deel van alle inkomsten is weggevallen voor de Duits-Britse touroperator.

In Londen zette G4S (plus 7,4 procent) de opmars voort. Het Canadese GardaWorld heeft zijn bod op de Britse beveiliger verhoogd nadat een eerder bod was afgewezen.

De euro was 1,2089 dollar waard, tegenover 1,2036 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 45,48 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 48,04 dollar per vat.