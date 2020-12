‘72 procent minder shoppers in binnensteden op Black Friday’

Ook in de week in aanloop naar Black Friday was het minder druk in de winkelstraten. Alles bij elkaar was het aantal bezoekers 48 procent lager dan in 2019. In het centrum van Amsterdam was het vorige week 60 procent minder druk. Arnhem en Rotterdam volgen met 58 procent en 53 procent minder shoppers dan in dezelfde week vorig jaar. Ook de centra van Groningen, Den Haag en Eindhoven trokken ruim de helft minder bezoekers.

Evengoed was het, gelet op de coronamaatregelen, op sommige momenten te druk. In het centrum van Rotterdam moesten winkels bijvoorbeeld op last van burgemeester Aboutaleb vrijdagavond eerder dicht. In andere steden werd opgeroepen om niet meer te komen. INretail noemde het sluiten van de winkels eerder verschrikkelijk jammer, maar ook begrijpelijk. ‘Dankzij de maatregelen die ondernemers, gemeenten en handhavers samen organiseerden bleef teveel drukte beperkt tot hoofdwinkelstraten in enkele steden”, concludeert INretail achteraf.

‘We zijn minder gewend geraakt aan veel mensen bij elkaar en ervaren daardoor veel sneller drukte”, constateert INretail. ‘Daarnaast maakt de 1,5 meterregel dat soms sneller maatregelen nodig zijn.’

Komende zaterdag 5 december verwacht INretail geen hausse van cadeautjeskopers. Volgens de vereniging heeft de oproep van winkels, webshops en ook de overheid om tijdig de inkopen te doen gewerkt. De boodschap zal de komende tijd ook worden herhaald.