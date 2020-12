Minister: Biden blijft winnaar in Georgia na tweede hertelling

De tweede hertelling van de stemmen in de Amerikaanse staat Georgia zal de uitslag niet veranderen. Alles wijst erop dat de Democraat Joe Biden de meerderheid behoudt, zei de minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, Brad Raffensperger, woensdag.

De Republikein verwierp claims dat er zou zijn gefraudeerd bij de verkiezingen van vorige maand, zoals president Trump beweert. Hij noemde Biden ‘onze gekozen president”.

De autoriteiten in Georgia hadden eerder al de stemmen opnieuw geteld omdat Biden in Georgia een voorsprong haalde van slechts zo’n 14.000 stemmen. Na zes dagen hertellen was Bidens voorsprong geslonken naar 12.670 stemmen.

Trumps advocaten vroegen een nieuwe handmatige hertelling aan zodat ‘elke wettelijke stem eerlijk wordt geteld”. Dat kon omdat het verschil tussen de kandidaten minder dan 0,5 procentpunt was. Maar er kwamen geen substantiële verschillen aan het licht, aldus Raffensperger. De officiële uitslag van de telling volgt later op de dag.