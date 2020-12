Europarlementariërs willen af van ‘grofgebekte’ Hongaar

Deutsch verzet zich, net als Orbán, fel tegen het plan om lidstaten bij het uitkeren van EU-geld af te rekenen op hun omgang met de rechtstaat. Dat zijn fractiegenoten van de Europese Volkspartij (EVP) dat beleid steunen, doet hem denken aan de onderdrukking door de nazi’s en de communisten, verklaarde hij een en andermaal.

Dat maakt de maat vol, schrijven de Oostenrijkse Europarlementariër Othmar Karas en 29 medestanders uit onder meer Duitsland, Polen en Ierland. Ze zagen al met groeiende onvrede en ongeduld toe hoe Deutsch ‘radicaliseerde en zich verbaal te buiten ging”. Nu mag hij ‘niet langer de geloofwaardigheid van de EVP ondermijnen”. De fractie moet zich volgende week over de uitsluiting van de Hongaar buigen.

De EVP zit al lange tijd in haar maag met het Hongaarse smaldeel. De EVP heeft Fidesz geschorst, maar onder meer de Duitse christendemocraten houden een echte breuk tegen. Zondag stapte een andere prominente Hongaarse EVP’er op nadat hij met xtc was betrapt op een seksfeestje. De politie was er binnengevallen na klachten over geluidsoverlast en trof er een veel grotere groep mensen aan dan volgens de Belgische coronaregels is toegestaan.