KHN roept horeca-ondernemers op de regels niet te overtreden

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept horecaondernemers andermaal op om niet burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Dit volgt op de oproep van tientallen ondernemers door het land om op 17 januari de deuren van de cafés en restaurants tegen de regels in weer open te gooien. Volgens de branchevereniging is het, met de juiste inspanning van het kabinet, evengoed mogelijk om horecazaken uiterlijk op 12 januari volgens de regels weer te openen.

Horecabedrijven in vijftig steden en regio’s kondigden aan op 17 januari weer open te gaan, zelfs als dat niet mag. De ondernemers zeggen het vertrouwen in het kabinet op. Zij zeggen niet anders te kunnen dan ongehoorzaam te zijn omdat ze op omvallen staan en steun vanuit de overheid uitblijft.

Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten. Volgens een KHN-woordvoerder komt het bericht van een aantal zeer betrokken KHN-leden. De groep die op omvallen staat wordt volgens de branchevereniging ook steeds groter.

Wel begrip voor situatie

‘Hoewel we als KHN-landelijk begrip hebben voor de situatie, vinden we het onverantwoord om op te roepen tot dingen die tegen de wet ingaan. De actie om op 17 januari desnoods zonder toestemming open te gaan, is niet de lijn die wij vanuit KHN landelijk voeren, ondanks alle begrip”, zo klinkt het. Verder zegt KHN het signaal naar Den Haag dat van de actie uitgaat wel te ondersteunen.

KHN doet andermaal een klemmend beroep op het kabinet, om zo snel mogelijk met toezeggingen voor aanvullende steun te komen en met de horeca mee te werken richting een verantwoorde opening uiterlijk 12 januari. Volgende week komt KHN-landelijk met een eigen landelijke actie om deze roep te ondersteunen.