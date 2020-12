PostNL moet klanten en webwinkels teleurstellen door topdrukte

Volgens een zegsvrouw zit het bedrijf tegen de grenzen aan van zijn capaciteit. Daardoor komt het meer dan eens voor dat PostNL niet alle pakketten kan ophalen of bezorgen. Daardoor blijven pakketjes liggen bij webwinkels.

Volgens PostNL is het de eerste keer dat zoiets gebeurt. De pakketbezorger hield al wel rekening met topdrukte en zette meer mensen en middelen in dan normaal. De drukte in de binnensteden afgelopen weekend, waarbij winkels zelfs dicht moesten op last van de burgemeester, heeft volgens het bedrijf voor nog eens extra drukte gezorgd.

Aantallen kon PostNL niet geven. Dat verschilt ook per webwinkel. Van de 1,5 miljoen pakketten die dagelijks worden bezorgd, gaat 95 procent volgens schema, PostNL vraagt klanten verder om retourzendingen na de sinterklaasdrukte te doen.