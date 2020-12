Politie pakt 43-jarige verdachte steekpartij Den Haag, 3 gewonden

De politie heeft in Pijnacker een 43-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt mensen te hebben neergestoken in een supermarkt in Den Haag, eerder op woensdag. Bij het incident zijn drie medewerkers van de supermarkt gewond geraakt.

Twee van de drie slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn, is niet bekend.

Het incident gebeurde iets voor het middaguur in de winkel op de Grote Marktstraat. De man die is opgepakt, wordt ook verdacht van het stichten van brand in het pand. Drie agenten die de supermarkt binnengingen, kregen last van ademhalingsproblemen door rookontwikkeling in de winkel.

De man wist de supermarkt te ontvluchten. Een speciaal arrestatieteam met politiehonden deed korte tijd later een inval in een woning omdat de verdachte zich daar mogelijk zou bevinden. Maar hij was daar niet. Iets later werd hij wel gevonden in Pijnacker, in de buurt van het station.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest voor de geweldpleging en de brand. Er wordt forensisch onderzoek gedaan en camerabeelden worden bekeken.