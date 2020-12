Raadsman: Holleeder niet schuldig aan moord Cor van Hout

Willem Holleeder is niet de opdrachtgever geweest van de moord op Cor van Hout in januari 2003 en van de mislukte moordaanslag op crimineel John Mieremet eind 2002. Dat betoogde zijn raadsman Sander Janssen woensdag tijdens het hoger beroep van Holleeder in de rechtbank op Schiphol in een eerste verweer tegen deze twee beschuldigingen.

Holleeder (62) kreeg vorig jaar levenslang omdat volgens de rechtbank was bewezen dat hij opdracht had gegeven voor een serie moorden, waaronder die op Van Hout. Daarnaast vond de rechtbank hem schuldig aan de moordaanslag op crimineel John Mieremet. Mieremet raakte zwaargewond, maar overleefde. Eind 2005 werd hij in Thailand alsnog doodgeschoten. Volgens de rechtbank was Holleeder ook van die moord opdrachtgever. Holleeder ontkent alle beschuldigingen.

Janssen probeerde woensdag met een aan de hand van talloze onderzoeksdossiers, getuigenverklaringen en telefoontaps samengestelde tijdlijn het gerechtshof te laten zien dat het Openbaar Ministerie in elk geval voor de moord op Van Hout en de aanslag op Mieremet bij zijn cliënt aan het verkeerde adres is. Een ‘goed onderbouwde reconstructie”, vond hij, die ‘andere, geloofwaardige scenario’s’ in beeld brengt ‘en die het OM in mijn ogen simpelweg niet kan negeren”.

De raadsman noemde het ‘bijzonder’ dat het OM veel zaken die Holleeders verdediging van groot belang vindt tot nu toe links heeft laten liggen. Vlak daarvoor had hij er zijn verbazing over geuit ‘dat nooit eerder lijkt te zijn geprobeerd alle bij politie en justitie aanwezige informatie in samenhang met elkaar te beschouwen”. De tijdlijn die hij presenteerde, zei hij, had eigenlijk jaren geleden al door de recherche in elkaar moeten worden gezet.

Janssen vroeg het OM ook opnieuw met klem om een oordeel over de rol van de zussen-Holleeder. Zij speelden met hun belastende verklaringen een cruciale rol bij de veroordeling van hun broer, maar hebben volgens hem onder ede gelogen over de gang van zaken rond de criminele erfenis van Cor van Hout, de partner van Holleeders zus Sonja. Wat de laatste weken over die zaak naar boven is gekomen ‘schreeuwt om uitleg”, aldus Janssen.

Het OM reageert volgende week op het verweer.