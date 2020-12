OM eist in hoger beroep 10 jaar cel en tbs voor doden studente

Volgens het OM heeft S. de vrouw in haar huis zodanig mishandeld, dat zij vier dagen na het misdrijf aan haar verwondingen overleed. Hij zou haar met kracht hebben geslagen op haar hoofd en geschopt, waardoor zij in coma raakte. Dat gebeurde in het studentencomplex Max aan het Utrechtse Europaplein.

De rechtbank veroordeelde de man in mei tot tien jaar gevangenisstraf. S. werd niet veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, zoals het OM naast de celstraf wel had geëist. Het OM vindt behandeling wel noodzakelijk.

In de uitspraak van de rechtbank staat dat S. niet wordt veroordeeld tot tbs, omdat onderzoekers niet konden vaststellen in hoeverre zijn persoonlijkheidsstoornis van invloed is geweest op het plegen van het misdrijf. Maar volgens het OM komt een beeld naar voren van een man die geweld in relaties niet schuwt en heeft hij een narcistische en antisociale persoonlijkheidsstoornis. ‘Kijkend naar de rapportages, maar heel belangrijk, ook naar de verklaringen van bekenden van verdachte, concludeer ik dat hij lijdt aan een ziekelijke stoornis van de geestvermogens”, zei de aanklager in hoger beroep, de advocaat-generaal, woensdag in het gerechtshof in Arnhem.

Het OM neemt de verdachte bijzonder kwalijk dat hij niet bezig is geweest met het leed van de vrouw. ‘Hij heeft de vrouw gewassen en is roerloos onder haar gaan liggen. Hij heeft sporen uitgewist, spullen verplaatst. Hij deed alsof hij zelf zwaar gewond was.’