VN: 2020 warmste jaar ooit in Europa

De eerste tien maanden van dit jaar in Europa waren de heetste ooit geregistreerd. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN stelt dat in haar voorlopige jaarrapport.

Andere regio’s in de wereld waar het uitzonderlijk warm was zijn onder meer het zuidwesten van de Verenigde Staten, delen van Zuid- en Midden-Amerika en regio’s in China.

De gemiddelde temperatuur wereldwijd is in 2020 ongeveer 1,2 graden hoger dan in het pre-industriële tijdperk. Dit jaar ligt daarmee op koers om in de top drie van warmste ooit te belanden, aldus het VN-agentschap.

Jaren 2015-2020 warmste ooit

Het recordjaar is 2016. De jaren 2015-2020 zijn waarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens WMO-topman Petteri Taalas is er een kans van minstens een op vijf dat de gemiddelde temperatuur tegen 2024 1,5 graad hoger is.

De WMO meldt verder dat meer dan 80 procent van de oceanen een hittegolf heeft doorgemaakt. Nog nooit was er tussen juli en oktober minder ijs in het noordpoolgebied.

Het afgelopen decennium was het warmste sinds de metingen begonnen in 1850, meldde de WMO begin dit jaar. Die trend zet naar verwachting door vanwege de recordhoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer.