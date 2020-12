De politie heeft een man aangehouden die ervan verdacht wordt twee mensen te hebben neergestoken in een supermarkt in Den Haag, eerder op woensdag. Ook zou hij een brand hebben veroorzaakt in de winkel.

‘Zijn rol in het steekincident en de brand wordt nader onderzocht”, aldus de politie.

Het is onbekend hoe de twee gewonden eraan toe zijn.