Horeca dreigt met heropening, kabinet wil in gesprek blijven

Het kabinet is en blijft in gesprek met de horecabranche over de coronamaatregelen en steunpakketten. Dat zegt een woordvoerder van het kabinet in een reactie op de aankondiging van een flink aantal opstandige horeca-ondernemers om vanaf 17 januari de deuren te openen. Inhoudelijk kan hij niet op het dreigement ingaan. Hij wijst erop dat er nog een aantal momenten komen waarop het kabinet besluiten neemt. Ook ligt er een steunpakket voor de horecasector en ook daar wordt serieus over gesproken.