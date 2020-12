Verslagenheid in Trier: ‘niets kan dit rechtvaardigen’

Rouwende mensen staken kaarsen aan en legden bloemen bij de Porta Nigra, een historische stadspoort in de buurt van de plek waar het drama zich voltrok. ‘Trier rouwt. Trier heeft pijn. Maar Trier geeft niet op”, stelde burgemeester Wolfram Leibe, die een krans legde met deelstaatpremier Dreyer. ‘We rouwen met de gezinnen van de doden en bidden voor de gewonden”, zei die politica. ‘Zij zullen de gevolgen van die vier dodelijke minuten de rest van hun leven met zich moeten meedragen.’

Er staat donderdag weer een reflectiemoment gepland. Dan moeten de kerkklokken worden geluid om 13.46 uur, het tijdstip waarop een 51-jarige man inreed op voetgangers. Hij is opgepakt en wordt nog verhoord. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat hij een politiek motief had.

Justitie houdt er rekening mee dat psychische problemen mogelijk een rol speelden, maar de verdachte is nog niet overgebracht naar een gespecialiseerde instelling. De politie liet woensdagmiddag weten dat de man in voorarrest blijft zitten. Hij heeft gesproken met onderzoekers, maar het is nog onduidelijk wat hij precies heeft verklaard. Daardoor is het nog altijd onduidelijk waarom hij mensen aanreed.