RIVM meldt fors meer positieve tests, aantal blijft schommelen

Het aantal van dinsdag is iets bijgesteld, in eerste instantie had het RIVM tien meldingen meer genoteerd.

Op maandag meldde het instituut iets meer dan 4600 gevallen, zondag bijna 5600. Het aantal meldingen schommelt de laatste weken voortdurend. Veel lijn lijkt er niet meer in te zitten. Het RIVM en de GGD hebben daar geen duidelijke verklaring voor.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen steeg met 66. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, registraties kunnen enige tijd duren. Het RIVM meldde dinsdag het overlijden van 62 coronapatiënten.