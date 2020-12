Britse minister: vaccin sneller goedgekeurd dankzij brexit

‘We maakten eerder dit jaar nog deel uit van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), maar dankzij de brexit hebben we een besluit kunnen nemen op basis van de Britse toezichthouder. Die is van wereldklasse”, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock tegen Times radio. ‘We hoeven nu niet het tempo aan te houden van de Europeanen, die iets trager gaan.’

Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie eerder dit jaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau was voorheen gevestigd in Londen, maar is nu verhuisd naar Amsterdam.