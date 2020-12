Verdachte moorden Maastricht verschaft geen inzicht in motieven

De 40-jarige Osama I., verdacht van twee gruwelijke moorden in Maastricht, heeft tijdens de eerste dag van zijn zaak in hoger beroep weinig tot geen inzicht gegeven in zijn motieven. Hij zegt dat hij ziek was, psychotisch. ‘De ziekte was sterker dan ik zelf, het lag buiten mijn macht.’ I. staat voor het gerechtshof in Den Bosch terecht voor de moord op een vriend en een vrouw.

Op 14 december 2017 zou I. eerst een 46-jarige vriend hebben doodgestoken. De hals van het slachtoffer was doorgesneden. Buren alarmeerden de politie toen zij I. het slachtoffer aan zijn benen diens huis aan de Botsaartstraat uit zagen sleuren. I. dumpte het lichaam in de bosjes.

Nauwelijks een kwartier later kreeg de politie opnieuw een melding. In de Joseph Postmesstraat was een 56-jarige vrouw in haar woning doodgestoken en haar dochter zeer ernstig verwond. De dochter kon worden ontzet door een buurman, die I. met een moersleutel op het hoofd sloeg. Ook de buurman werd nog gestoken. Kort daarna kon I. worden aangehouden in een Turks cultureel centrum.

Vluchteling

Osama I. is een Syrische vluchteling. De doodgestoken vrouw is eveneens een Syrische. In eerdere verklaringen heeft I. gezegd dat haar familie zijn familie heeft gedood. Daarvan is niets gebleken. De vermoorde vriend was een Egyptenaar.

De rechtbank veroordeelde I. vorig jaar tot 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging. I. heeft eerder verklaard dat hij onder invloed van demonen heeft gehandeld en zei zich aanzienlijke delen van de gebeurtenissen niet te kunnen herinneren. Volgens deskundigen was de man geheel ontoerekeningsvatbaar ten tijde van het extreme geweld, omdat hij in een psychose verkeerde. Het gevaar voor herhaling kan alleen worden verminderd als I. in een tbs-kliniek wordt behandeld, aldus de deskundigen.

Drugs

Een centrale vraag is of die psychose mede is veroorzaakt door het gebruik van drugs. Eerder heeft I. aangegeven dat hij volop ‘hallucinerende pillen’ slikte en veel blowde. Volgens de rechtbank heeft I. de psychose daardoor in elk geval deels zelf veroorzaakt. Bij het hof zei hij dat hij op de dag van de moorden niets had gebruikt.

Bij de rechtbank leidde het proces soms tot hoog oplopende emoties bij familieleden van de slachtoffers. Ook bij het hof was het woensdag bij vlagen ook onrustig op de publieke tribune. Het hof heeft vrijdag gereserveerd voor het spreekrecht van nabestaanden. Op 9 december wordt de strafeis van het Openbaar Ministerie verwacht.