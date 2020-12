‘Kabinet moet bedrijven aansporen te vertrekken uit Xinjiang’

China ligt al lang in de Kamer onder vuur vanwege de mensenrechtenschendingen van de Oeigoerse moslimminderheid. Meer dan een miljoen Oeigoeren zit volgens mensenrechtenorganisaties vast in zogenoemde opvoedkampen. Eerder pleitte de Kamer al voor sancties tegen China om deze kwestie.

Textiel- en kledingbedrijven in China kunnen gewoon niet garanderen dat ze niet bijdragen aan mensenrechtenschendingen in Xinjiang, aldus Tom van Nieuwenhuijzen van GroenLinks tijdens de behandeling van de begroting van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). De dialoog met China over verbetering van mensenrechten levert volgens de GroenLinkser niks op. Daarom moet het anders. ‘Laten we China raken waar het pijn doet”, zegt hij.