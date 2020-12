Steekpartij in winkel centrum Den Haag, twee gewonden

In een winkel in het centrum van Den Haag zijn bij een steekpartij twee gewonden gevallen, maakte de politie bekend. Het is niet bekend hoe de slachtoffers er aan toe zijn. Hulpdiensten zijn ter plekke.

Het incident gebeurde op de Grote Marktstraat, een winkelstraat in Den Haag. De verdachte is een lange man van een jaar of dertig. Hij is gevlucht, de politie onderzoekt de zaak. Over de toedracht van de steekpartij is niets bekendgemaakt.

De steekpartij zou hebben plaatsgevonden in een Albert Heijn in de straat. In het pand zou ook een brand zijn uitgebroken, maar die zou geblust zijn door de brandweer.

Bij het zoeken naar de dader zou een politiehelikopter zijn ingezet.