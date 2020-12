CoronaMelder werkt samen met apps uit andere landen

De Nederlandse app CoronaMelder werkt vanaf woensdag samen met soortgelijke corona-apps uit andere landen. De applicaties wisselen codes uit. Dat betekent dat inwoners uit die landen die deze apps gebruiken en enige tijd in elkaars nabijheid waren, later een melding kunnen krijgen als er sprake is van een besmetting.

CoronaMelder communiceert op die manier met de apps uit Duitsland, Denemarken, Ierland, Italië, Kroatië, Letland en Spanje. De app in België sluit hierop naar verwachting in december aan, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Later zullen ook de andere EU-landen zich bij deze Europese samenwerking aansluiten. De beoogde samenwerking van de verschillende applicaties werd al eerder aangekondigd.

De corona-apps in de EU kunnen alleen met elkaar communiceren als zij voldoen aan de dezelfde privacy-eisen als in Nederland, aldus VWS. De CoronaMelder wisselt volgens het ministerie alleen gegevens uit die noodzakelijk zijn voor de samenwerking. De apps in de verschillende landen kunnen niet aangeven wie of waar je bent.

De corona-app is in Nederland inmiddels door ruim 4 miljoen mensen gedownload.