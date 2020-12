Meer dan miljoen coronabesmettingen in Polen

In Polen is het aantal coronabesmettingen de 1 miljoen gepasseerd. Het land heeft nu 1.013.747 bevestigde gevallen van het coronavirus en 18.208 sterfgevallen geregistreerd, meldt het ministerie van Volksgezondheid woensdag.

In het Oost-Europese land zijn 622.980 mensen weer volledig hersteld van het virus of hadden geen ziekteverschijnselen. In Polen wonen bijna 38 miljoen mensen.

Polen kampt met een tekort aan artsen en medische hulpmiddelen tijdens de tweede golf van de pandemie. In de strijd tegen het coronavirus heeft het land een gedeeltelijke lockdown ingesteld. Zwembaden, sportscholen, culturele instellingen en de meeste winkels in winkelcentra zijn gesloten, terwijl scholen in het hele land zijn overgestapt op thuisonderwijs.