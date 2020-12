Britten wacht ‘grootste vaccinatiecampagne in de geschiedenis’

Stevens sprak over een belangrijke stap in de strijd tegen het virus en zei dat de komende maanden in het hele land mensen moeten worden ingeënt. In het Verenigd Koninkrijk gaan regionale overheden in onder meer Wales en Schotland zelf over hun gezondheidsbeleid. Hoeveel vaccins worden toegewezen aan de regio’s, is volgens Britse media afhankelijk van het aantal inwoners.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zei volgens de BBC dat er meerdere manieren zijn om mensen in te enten. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij speciaal opgezette vaccinatiecentra en in ziekenhuizen. De minister ziet ook een rol voor huisartsen en apothekers. Het is voor hen wel lastig dat het vaccin van Pfizer en BioNTech op een temperatuur van min 70 graden moet worden opgeslagen.

Hancock zegt dat andere door het Verenigd Koninkrijk bestelde vaccins, zoals die van AstraZeneca, geschikter zijn om door huisartsen te laten toedienen. Die hoeven niet op zulke lage temperaturen te worden opgeslagen.