Frankrijk wil skiërs die naar Zwitserland gaan afschrikken

De Franse premier Jean Castex wil met maatregelen om een uittocht van Franse skiërs naar Zwitserland voorkomen. In Frankrijk zijn de skiliften in het kader van de bestrijding van het coronavirus zeker tot 10 januari dicht. Zwitserland piekert er niet over om de wintersport te verbieden. Er wordt in Bern wel gediscussieerd of er een plan moet komen om het aantal wintersporters terug te dringen. Sommige wintersportplaatsen hebben lokale beperkingen afgekondigd van aantallen wintersportgasten.