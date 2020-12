Britse premier Johnson: goedkeuring vaccin fantastisch nieuws

De Britse premier Boris Johnson noemt het ‘fantastisch’ nieuws dat de geneesmiddelenautoriteit van zijn land het Pfizer-BioNTech-vaccin formeel heeft goedgekeurd voor gebruik. Het is een stap die de economie weer op gang zal brengen, zei hij woensdag op Twitter.

Het vaccin zal vanaf volgende week in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar komen. ‘Het is de bescherming van vaccins die ons uiteindelijk in staat zullen stellen onze levens terug te krijgen en de economie weer op gang te brengen.’

Chris Whitty, de topadviseur van de Britse regering voor medische zaken, zei dat het tot de lente zal duren om de kwetsbare bevolking die de inenting wil krijgen volledig te vaccineren.