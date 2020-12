AEX opent met kleine min

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine min begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden licht lager. Beleggers namen wat gas terug na het sterke begin van de maand december. Daarnaast werd uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse salarisstrookverwerker ADP en het Beige Book van de Federal Reserve (Fed) over de stand van zaken in de Amerikaanse economie, die beide later op de dag verschijnen.