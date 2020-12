Roetveegpiet op meeste basisscholen dit jaar

Aanleiding voor de meeste scholen om over te stappen op roetveegpieten is het maatschappelijke debat over racisme en Zwarte Piet, meldt de Volkskrant. Op geen enkele school die deelnam aan de steekproef zorgde de keuze dit jaar voor ophef onder ouders of personeel. Wel wilden sommige sinterklazen niet langskomen zonder een zwarte piet en moest daarom vervanging worden gevonden.

Een volgens de krant opvallend aantal schooldirecteuren geeft aan dat de overstap geen eigen beslissing was. Het bestuur van de scholengroep zou de keuze hebben gemaakt, en die besturen wilden het voorbeeld volgen van het Sinterklaasjournaal, waarin alleen roetveegpieten zitten.