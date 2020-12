Verdachte doodrijden voetgangers Trier ‘praat met politie’

De automobilist die in het Duitse Trier inreed op voetgangers, praat met de politie. Dat bevestigde een politiewoordvoerder, die nog niet in detail kon treden over wat voor verklaring de verdachte heeft afgelegd.

In Trier vielen dinsdag zeker vijf doden en veertien gewonden toen de man door een voetgangerszone scheurde. De politie arresteerde de bestuurder ongeveer vier minuten nadat het alarmnummer voor het eerst was gebeld. Een van de overleden slachtoffers is een baby.

De automobilist komt uit het gebied en is 51 jaar. Justitie sluit niet uit dat psychiatrische problemen een rol speelden. De Duitser was onder invloed van alcohol. De autoriteiten hebben nog geen aanwijzingen dat hij politieke of religieuze motieven had.