‘Helft facturen niet op tijd betaald sinds uitbraak corona’

Ruim de helft van de facturen in Nederland wordt te laat betaald sinds de uitbraak van het coronavirus. Daarbij is het aantal dagen dat een vordering openstaat in Nederland het sterkst gestegen vergeleken met andere landen. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius op basis van onderzoek onder ruim 2600 Europese bedrijven.

Zo’n 56 procent van de facturen in Nederland is sinds het begin van de pandemie achterstallig terwijl dat voor de crisis 32 procent was. Nederlandse respondenten gaven aan dat ze gemiddeld 25 dagen langer moesten wachten voordat facturen werden betaald. Ondanks die stijging is bijna de helft van de bedrijven bereid klanten langere betalingstermijnen te verlenen dan voor de coronapandemie, gemiddeld tot twintig dagen langer.

‘Het is opvallend dat ondernemers ervoor kiezen hun betaaltermijn te verruimen, terwijl er wetgeving op komst is om deze juist in te korten”, zegt Edwin Kuhlman van Atradius Nederland. ‘Door meer handelskrediet aan te bieden hopen bedrijven hun concurrentievermogen te vergroten en de verkoop te stimuleren”, aldus Atradius. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen stelt 40 procent van de Nederlandse bedrijven betalingen aan eigen leveranciers uit.

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven verwacht dat de kredietwaardigheid van klanten in 2021 zal verbeteren. Twee van de drie Nederlandse respondenten verwachten dat de Nederlandse economie volgend jaar herstelt.