Ophef om uiterst rechtse kandidaat-voorzitter Yad Vashem

In en buiten Israël is met grote verontwaardiging gereageerd op de voordracht van de uiterst rechtse Israëlische nationalist Effie Eitam voor het voorzitterschap van Holocaust-gedenkcentrum Yad Vashem. Deskundigen op het gebied van de genocide op het Joodse volk door de nazi’s en hun medeplichtigen, zeggen dat het ‘een schande’ zou zijn als Eitam de leiding krijgt over het iconische monument en onderzoekscentrum.

De rechtse Israëlische premier Benjamin Netanyahu maakte in augustus bekend dat hij Eitam wil benoemen tot voorzitter van het bestuur van de gedenkplaats in Jeruzalem, die jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekt. Eitam, die in Israël aanzien geniet vanwege zijn militaire carrière, leidde eerder de religieuze Mafdal-partij en werkte de afgelopen jaren in het bedrijfsleven.

In 2006 zei hij dat Arabische Israëli’s ‘uit de politiek moeten worden buitengesloten omdat ze een vijfde colonne vormen”, waarmee bij Arabische burgers ervan beschuldigde samen te werken met Israëls vijanden. Ook omschreef hij Arabieren in Israël als ‘kanker”. Als minister van Volkshuisvesting en Bouw toonde Eitam zich als een voorstander van het uitbreiden van de illegale Joodse nederzettingen in bezet Palestijns gebied.

Meer dan 800 personen, onder wie vooraanstaande academici uit Israël, Europa en de Verenigde Staten, hebben een petitie getekend tegen de benoeming van Eitam als voorzitter van Yad Vashem. ‘Eitams haatdragende retoriek richting Israëlische Arabieren en Palestijnen gaat lijnrecht tegen de officiële missie van Yad Vashem in”, staat in de petitie. Eitams benoeming ‘zou een internationaal gerespecteerde instelling, gewijd aan de documentatie van misdaden tegen de menselijkheid en het bevorderen van de mensenrechten, veranderen in een farce en een schande”.

Onder anderen de Joods-Franse nazi-jager Serge Klarsfeld (85) vindt dat Eitams nominatie niet te rijmen valt met de waarden waar Holocaust-overlevenden voor staan. Eitams uitspraken over Arabieren zijn volgens Klarsfeld ‘onacceptabel voor Holocaustoverlevers”.

Ook in de Israëlische politiek is kritisch gereageerd op Eitams nominatie. ‘Je hebt een professionele achtergrond in historisch onderzoek nodig om deze instelling te leiden”, zegt een oud-parlementariër van de Arbeiderspartij, die Eitam ‘een historische analfabeet’ noemt. ‘De Holocaust moet geen bron van onenigheid worden”, benadrukte oppositieleider Yair Lapid.