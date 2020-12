Curaçao registreert opnieuw recordaantal coronabesmettingen

Op Curaçao is dinsdag opnieuw een recordaantal coronabesmettingen geregistreerd. Het gaat om 124 nieuwe gevallen. Er zijn nu in totaal 1305 personen op het eiland besmet. Tussen maandagavond en dinsdagmiddag overleden in totaal drie personen, allemaal boven de 70 jaar oud. Het totaalaantal doden op Curaçao ligt nu op zeven. Vijftien mensen met het Covid-19 virus liggen in het ziekenhuis, waarvan twee op de intensive care. Het vorige record werd vorige week donderdag bereikt en bedroeg toen 119 gevallen.