Regering Santokhi kritisch over dreigende taal Bouterse

De Surinaamse regeringspartijen zijn niet te spreken over dreigende uitspraken die ex-president en voorzitter van de NDP, Desi Bouterse, maandag heeft gedaan, zegt de regering dinsdagavond in een verklaring. Vooral de uitspraak van Bouterse dat de regering Santokhi-Brunswijk bezig is het volk vijftig jaar terug te werpen en dat er ‘toen wapens bij zijn gekomen”, heeft tot veel verontwaardiging geleid, zowel bij de regering maar ook in de samenleving. In 1980 pleegde Bouterse met een groep militairen een staatsgreep in Suriname.

Bouterse deed zijn omstreden uitspraken in het NDP-partijcentrum in Paramaribo waar hij na afloop van een zitting van de krijsgraad naartoe was gegaan. De oud-legerleider was in de rechtbank om zijn kijk op de gebeurtenissen rond de Decembermoorden naar voren te brengen.

Op 8 december 1982 werden vijftien tegenstanders van het militaire regime van Bouterse vermoord in Fort Zeelandia in Paramaribo. De krijgsraad heeft Bouterse eerder tot een celstraf van 20 jaar veroordeeld wegens zijn rol in de Decembermoorden. De toespraak voor zijn aanhangers maandag ging gedeeltelijk over de verzetszaak tegen de veroordeling, de nadruk lag echter op de huidige politieke situatie waar hij de gewraakte uitspraken over deed.

Bouterse maakte duidelijk dat hij het niet eens is met de keus van Santokhi voor een kapitalistisch systeem. Ook maakt de gewezen president zich zorgen om de etnische spanningen in het land die volgens hem de laatste maanden weer toenemen, terwijl daar de laatste jaren volgens hem geen sprake van was.

De coalitiepartijen benadrukken dat het oproepen tot geweld en het naar de wapens grijpen niet past in een democratische samenleving. Dit heeft in Suriname eerder geleid tot ernstige schendingen van mensenrechten met onschuldige slachtoffers, een verdeelde samenleving, economisch- en financieel wanbeleid en armoede als gevolg, aldus de verklaring.

‘Deze trauma’s willen we niet meer. Het is genoeg geweest. Bedreigingen zullen op gepaste en wettelijke wijze worden beantwoord”, is ook te lezen in de reactie van de coalitie. ‘De NDP, en vooral hun leider, moet weten dat recht en wet gelden voor iedereen, niemand is vrijgesteld van deze democratische verworvenheid”, aldus de verklaring.