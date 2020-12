Jongeren houden klimaatstaking op Malieveld, maar wel coronaproof

De Nederlandse afdeling van jongerenbeweging Youth For Climate gaat maandag coronaproof demonstreren op het Haagse Malieveld om aandacht te vragen voor het klimaat.

Meer dan 2000 jongeren hebben zich opgegeven voor de klimaatstaking. Die hoeven echter niet allemaal naar Den Haag te komen, want hun namen komen op een bordje dat in de grond wordt gestoken.

Youth For Climate NL noemt het protest een belangrijke gebeurtenis. ‘Het is een oproep aan de overheid dat ook in coronatijd aandacht besteed moet worden aan de klimaatproblematiek”, aldus voorzitter Dione Zijp. ‘Wij zullen daar staan voor de toekomst van alle jongeren van Nederland!’