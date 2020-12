Salesforce telt bijna 28 miljard neer voor chatdienst Slack

Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce koopt de populaire chatdienst en samenwerkingsapp Slack, die vooral onder zakelijke gebruikers populair is. De twee bedrijven zijn een overnamebod in contanten en aandelen overeengekomen dat neerkomt op 27,7 miljard dollar. Een aanzienlijk deel van de aandeelhouders van Slack is al akkoord met de deal.