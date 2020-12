Dolf Jansen gaat zijn 31e oudejaarsconference streamen

Dolf Jansen gaat zijn oudejaarsconference op 31 december live streamen vanuit theater De Kleine Komedie in Amsterdam. Dat heeft de 57-jarige cabaretier bekendgemaakt in een interview op NPO Radio 5. Het is het 31e achtereenvolgende jaar dat Jansen een eindejaarsshow maakt; hij is daarmee onbetwist recordhouder.

‘Ik speel normaal in grote zalen, maar dat kan nu niet door de coronacrisis”, legt Jansen uit. ‘Daarom willen we alle mensen die er graag bij hadden willen zijn een alternatief bieden. De oudejaarsconference moet voor iedereen te zien en te volgen zijn.’ De cabaretier en het theater zullen eind december via sociale media bekendmaken waar de stream te zien is.

Jansen begon in 1988 met zijn toenmalige artistieke partner Hans Sibbel; het tweetal besloot na 2006 voor onbepaalde tijd uit elkaar te gaan. Beide mannen bouwden een solocarrière op. Jansen hield de traditie van de oudejaarsconference in ere en maakte sindsdien elk jaar zelf een show waarin hij het afgelopen jaar tegen het licht houdt.

Van de andere oudejaarsconferences is nog niet duidelijk of ze via nationale media te zien zijn en wat voor vorm ze krijgen. Youp van ‘t Hek, BNNVARA en de NPO hebben bij de veiligheidsregio een verzoek ingediend of de cabaretier in Theater Carré in Amsterdam meer publiek mag ontvangen dan coronatechnisch is toegestaan. Hij vreest anders dat zijn voorstelling met dertig man publiek niet goed tot zijn recht komt.

Het is ook nog onduidelijk voor hoeveel mensen Guido Weijers, die de eindejaarsshow op RTL verzorgt, gaat spelen.