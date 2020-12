Blok: bij Nederland weinig ruimte voor compromis rechtstaatruzie

Aan Nederlandse zijde is ‘weinig ruimte’ voor een compromis in het hoogopgelopen conflict met Hongarije en Polen over de rechtstaat, zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Hij heeft dat vorige week nog eens laten weten aan de twee landen, die de EU-begroting en het coronaherstelfonds blokkeren zolang de rechtstaatvoorwaarden niet van tafel gaan. Ook liet hij dat weten aan bemiddelaar Duitsland.