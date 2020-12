Eisers en Shell touwtrekken over ontvankelijkheid in klimaatzaak

Op de eerste dag van de klimaatzaak tegen Shell is de ontvankelijkheid van de eisers een belangrijk thema. Milieudefensie, die de zaak mede namens andere organisaties en 17.000 burgers is begonnen, vindt het belang van de zaak duidelijk, omdat klimaatverandering voor iedereen op aarde gevaarlijk kan zijn. Shell stelt dat in één rechtszaak helemaal niet kan worden beoordeeld welke nadelen mensen precies ondervinden van klimaatverandering.