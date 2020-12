Amsterdam komt met herstelplan voor cultuursector

Het Amsterdamse stadsbestuur komt begin volgend jaar met een herstelplan voor de cultuursector, die het zwaar te verduren heeft in deze coronacrisis. Het geld dat hiervoor wordt uitgetrokken, is onder meer bestemd voor behoud van banen in de cultuursector, het aanmoedigen van cultuurbezoek en het geven van ruimte aan de sector om zich aan te passen aan de beperkende omstandigheden die naar verwachting in 2021 ook nog zullen gelden.

Uit de gemeentelijke noodkas van 50 miljoen euro is dit jaar 17 miljoen euro vrijgemaakt om een deel van de verliezen te compenseren die culturele instellingen lijden als gevolg van de coronacrisis. Hiervan is tot nu toe 11,3 miljoen euro naar 62 instellingen gegaan. Het resterende bedrag van 5,7 miljoen euro gaat nu mee naar 2021. Dit is een aanvulling op de 15,7 miljoen die volgend jaar Amsterdam toekomt vanuit het Rijk .

‘Ook in 2021 zien we dat de culturele sector het ontzettend zwaar gaat krijgen”, zegt cultuurwethouder Touria Meliani. ‘We hebben in 2020 een belangrijk deel van de kunst en cultuur in Amsterdam kunnen helpen maar lang niet iedereen. Er is ook dringend hulp nodig voor onder meer de kleine podia in de stadsdelen, de grote en kleine instellingen die geen subsidie ontvangen van de gemeente, festivals, evenementen en de nachtcultuur.’