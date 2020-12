‘Invoering mondkapjesplicht verloopt soepel in winkels’

Op de eerste dag dat mondkapjes verplicht zijn in openbare ruimtes, doen zich geen problemen voor in winkels. ‘De invoering van de plicht loopt super soepel”, zegt winkeliersorganisatie INRetail. Het dragen van een mondkapje in winkels was volgens de organisatie de afgelopen tijd al de norm, omdat een dringend advies gold om in openbare ruimtes een mondmasker te dragen.

In de winkels van Blokker, Intertoys en de Big Bazar worden ook geen problemen verwacht door de plicht, zegt een woordvoerder. ‘We hebben nog geen incidenten vernomen. Wij gaan ervan uit dat de mondkapjesplicht goed zal worden opgevolgd. Het is geleidelijk gegaan, en je zag de afgelopen tijd al dat veruit de meeste mensen het mondkapje automatisch opzetten.’

In de supermarkten van DEEN zijn de eerste ervaringen ook positief. De enkele klant die geen mondmasker draagt, wordt aangesproken en krijgt een gratis mondkapje. ‘De ervaring laat zien dat deze klanten dan het mondmasker toch gaan dragen”, aldus de supermarkt. Indien nodig worden er aanvullende maatregelen genomen in de winkels. ‘Maar wij vertrouwen erop dat de mondmaskerplicht niet tot vervelende situaties zal leiden in de winkels.’

Verbazing

Verder merkt brancheorganisatie INRetail op dat de zogeheten ‘face shields’ die werknemers in winkels mogen dragen soms wat verbazing oproepen bij consumenten. ‘Sommige consumenten waren er niet van op de hoogte dat dat is toegestaan, en daar krijgen we wat vragen over binnen”, aldus een woordvoerder.

Een face shield is geen alternatief voor een mondkapje voor publiek gebruik. Wel mag er bij de uitvoering van sommige beroepen worden gekozen voor een spatscherm, bijvoorbeeld als een werknemer anders acht uur lang met een mondkapje op zou moeten staan. Het moet dan wel gaan om een spatscherm dat het hele gezicht bedekt, en niet ‘zo’n half ding onder je kin”, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vorige week.