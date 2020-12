Bijzondere opnamen jazzartiest Sonny Rollins gevonden

Het Nederlands Jazz Archief heeft recent studio-opnamen gevonden van optredens die de Amerikaanse jazzmuzikant en tenorsaxofonist Sonny Rollins in 1967 in Nederland gaf. Dat is bijzonder, omdat deze concerten volgens het archief een soort cultstatus hebben onder liefhebbers, onder wie alleen een amateuropname van dezelfde toer door Nederland rondgaat.

Het archief geeft de vondst vrijdag uit, onder meer op cd, in samenwerking met Resonance Records. Het gaat om optredens die de nu 90-jarige Rollins, voor kenners een gigant op de tenorsax, gaf in een studio van de VARA in Hilversum. Ook drummer Han Bennink en wijlen contrabassist Ruud Jacobs zijn te beluisteren op de meer dan een halve eeuw oude opnamen.

Genoemde amateuropnamen werden gemaakt in Arnhem en staan er ook op. De cd, Rollins in Holland, is ook nog aangevuld met opnamen uit dezelfde periode, voor een tv-programma gemaakt in GoGo Club in Oud-Loosdrecht.

Ontdekking in doos

Het Jazz Archief benaderde Rollins over de vondst en die is er volgens onderzoeker Frank Jochemsen, die de ontdekking deed in een doos zonder speciale aanduidingen, zelf ontzettend blij mee. Rollins, die in Woodstock woont en niet meer actief is, zou zelf ook speciale herinneringen aan de reis naar Nederland hebben gehouden.

Rollins geniet onder jazzfans een grote status en speelde met collega ‘s van zeer groot kaliber, zoals Miles Davis, Coleman Hawkins, John Coltrane, Lester Young en Art Blakey.