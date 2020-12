Zorgen in Tweede Kamer over handhaving vuurwerkverbod

Meerdere partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de handhaving van het vuurwerkverbod, dat voor aankomende jaarwisseling geldt. Aanleiding daarvoor zijn meerdere berichten over illegale vuurwerkhandel, waarbij handelaren soms voorraden van honderden kilo’s middenin woonwijken hebben opgeslagen.

CDA’er Chris van Dam wil weten of ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de marechaussee mogelijk is, zodat er in de wijk meer controle mogelijk is. ‘In de eerste plaats om problemen klein te houden en in de tweede plaats om te horen waar dat spul ligt. Want mensen zijn bang daarvoor de politie te bellen, daarvoor moet je aanwezig zijn in de wijken.’

Partij voor de Dieren oppert een verbod op bezit. Het verkopen, afsteken en vervoeren van vuurwerk is verboden dit jaar, maar een verbod op bezit is volgens Grapperhaus niet wenselijk. De politie moet dan achter de voordeur gaan controleren. Bezit van meer dan 25 kilo is al wel strafbaar.

‘Gaten in handhavingsweb’

Ook GroenLinks maakt zich zorgen, onder meer over aanschaf van vuurwerk over de grens en ‘gaten in het handhavingsweb”. GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge wil van de minister weten hoe hij die gaat dichten.

Volgens Grapperhaus wordt er al sterk ingezet op het onderscheppen van vuurwerk dat over de grens komt. Ook is er steun vanuit de politie voor het vuurwerkverbod, zegt hij. Voor de kerst wil hij de Kamer nog informeren met ‘de laatste inzichten uit het Veiligheidsberaad”, dat bestaat uit de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio’s, en hoe mogelijke gaten in het ‘handhavingsweb’ gedicht kunnen worden.