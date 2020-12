Schaakrubriek: Geen gezellige Sinterklaasavondjes op de schaakclub dit jaar

In de vorige eeuw wilde schrijver dezes in de schaakrubriek nog wel eens rond Sinterklaas aan het rijmen slaan. Maar sinds dit feest omgeven is met zinloze discussies en straatgevechten is de lust hiervoor mij vergaan. Daar komt de pandemie nog bij, waardoor ook de gezellige avondjes ter gelegenheid van de Sint op de schaakclub, met doorgeefschaak en andere spelletjes, naar de Filistijnen zijn. Om van de Tyriërs en de Moren maar te zwijgen.